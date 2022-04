Drei junge Kunstturnerinnen des SV Gymnastics Gänserndorf lieferten beim "Int. Hans Demetz Cup" in Innsbruck einen gelungenen Saisonstart ab.

Damaris-Faith Carabasa, Viktoria Helmer und Mirabell Lobner wurden in die niederösterreichische Landesauswahl für diesen hochwertigen Wettkampf mit internationaler Beteiligung einberufen und zeigten – trotz des frühen Wettkampftermins – gute Leistungen. Am meisten überzeugen konnte die 13-jährige Damaris-Faith Carabasa, die in diesem hochklassigen Feld Platz 27 unter 84 Starterinnen erturnte. Mirabell Lobner und Viktoria Helmer, die erstmals an einem so großen internationalen Wettkampf teilnehmen durften, belegten die Plätze 48 und 64.

Das gesamte Team Niederösterreich – bestehend aus Kunstturnerinnen, Kunstturnern und Gymnastinnen – belegte schließlich den ausgezeichneten 6. Platz.

Für das Trainerteam des SV Gymnastics Gänserndorf war dieser Wettkampf vor allem auch eine Formüberprüfung. Gilt es doch die talentierten Turnerinnen bestmöglich für die am 30. April in der Stadthalle Gänserndorf stattfindenden NÖ Landesmeisterschaften vorzubereiten.

Mehr Infos zum SV Gymnastics: www.gymnastics-gf.at