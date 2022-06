100 Jahre Niederösterreich in Gänserndorf 26.Juni 2022

Auch ein Teil der Senioren unterstützte die Gemeinde mit unseren Herrn Bürgermeister "Alfred den Ersten" Beim Festumzug in Gänserndorf.

Ein tolles Fest mit 44 Gemeinden aus dem Bezirk die da mit gemacht haben.

Es gab viele sehr schöne Wagen und Gruppen zu bestaunen.

Herr Ertl Alois transportierte uns mit seinen Traktor und Gummiwagen durch die Menge, ein schönes Gefühl diese Fest aus einer besonderen Sicht miterleben zu dürfen.

Ein Lob an alle Gemeinden besonders natürlich an die Gastgebergemeinde Gänserndorf.

Ein besonderer Höhepunkt war natürlich auch das unsere Landeshauptfrau dieses Fest besucht hat .Sie sich wirklich Zeit nahm mit den Menschen zu sprechen oder sie begrüßt hat ,da ja fast alle ein Foto mit Ihr wollten .

Alles im Allen ein besonders schönes Fest zu Ehren unseres schönen Landes Niederösterreich noch dazu bei so einem herrlichen Wetter.