Bereits im Dezember des vergangenen Jahres haben die Mitglieder der Rotkreuz-Ortsstelle Hohenau ihre Vertreter für die kommenden fünf Jahre gewählt. Die Wahlen an der Bezirksstelle in Zistersdorf finden am Freitag, dem 26.03. statt.

Ing. Dipl.-Ing. Christian Kletzander wurde in Hohenau erneut einstimmig zum Ortsstellenleiter gewählt. Ebenfalls zu seinem Team gehören seine Stellvertreterin Jasmin Kletzander, BA BEd und die Ortsstellenausschussmitglieder Maria Bauer und Markus Rück.

In Zistersdorf stellt sich Dipl.-Ing. Peter Markovics, MSc, BEd. wieder der Wahl. Zur Seite stehen ihm als Stellvertreter Ing. Erwin Hoffmann, sowie Ing. Dipl.-Ing. Christrian Kletzander.

Weitere Mitglieder in der Bezirksstellenleitung sind Ing. Ernst Hintermayer, Ing. Patrick Duch und Reinhard Hahn.