ANGERN/STRASSHOF. Der TTC Angern feiert 2022 sein 15-jähriges Jubiläum. Gegründet wurde der Tischtennisverein durch Robert Molnar, der 1987 auf der Flucht aus der ehemaligen Tschechoslowakei nach Österreich gekommen war. Seit damals ist er im Gastgewerbe tätig. Nachdem er mit seinem Sohn beim Fußball keine guten Erfahrungen gemacht hatte begann er sich mit ihm nach anderen Sportarten umzusehen. „Da hat sich Tischtennis angeboten“, erzählt Molnar. In Gänserndorf war er mit den Trainingsmöglichkeiten für seinen Sohn nicht zufrieden, also beschloss er selbst einen Verein zu gründen. In Angern war es erst ein Hobbyverein, der im Rahmen der „Gesunden Gemeinde“ den Tischtennissport betrieb. „Schon damals unterstützte uns unser Bürgermeister Robert Meißl, der auch bis heute Vereinspräsident ist, nach Kräften“, führt Molnar weiter aus.

Trainer Saprykin

Von Beginn an war Alexander „Sascha“ Saprykin, ein ehemaliger Spitzenspieler aus Russland, als Trainer mit dabei. 2009 gründete Molnar den TTC Schönkirchen-Reyersdorf, der nicht lange Bestand hatte und 2012 den TTC Strasshof mit dem heute eine Spielgemeinschaft besteht. „Der Vorteil so einer Konstruktion ist, dass man sowohl beim Training, aber auch in sportlichen Belangen mehr Möglichkeiten hat“, erklärt Molnar. Acht Mannschaften, davon eine sogar in der Landesliga, spielen Meisterschaft. Die Heimspiele finden in der Marchlandhalle in Angern und am modernen Schulcampus in Strasshof, wo Bürgermeister Ludwig Deltl Vereinspräsident ist, statt.

13mal Staatsmeistertitel

Mit Trainer Saprykin konnten bereits 13 Staatsmeistertitel bis U15 und etliche andere Titel errungen werden. Die aktuell größten Nachwuchshoffnungen sind Andre Kratochwil und Kevin Schandl, dazu kommen noch Lorenz Pöschl, Jonas Gaida und Luka Belic. Die unbestrittene Nummer Eins ist Qian Qianli, der auch als Trainer für die österreichische U21 fungiert. Als Verstärkung soll im Neuen Jahr ein 15jähriger Nationalspieler aus der Ukraine zur Mannschaft stoßen.