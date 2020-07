DEUTSCH-WAGRAM (rm). Die Union Alligators sind mit drei Herren- und sechs Nachwuchsmannschaften, die an Meisterschaften teilnehmen sowie einer Ballsppielgruppe einer der aktivsten Vereine in Deutsch-Wagram. Das Herzeigeteam ist wohl die erste Herrenmannschaft, die in der zweiten Basketballbundesliga spielt. Das oberste Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen ist vorerst erreicht. Eine Mannschaft spielt in der niederösterreichischen Landesliga und ist im gesicherten Mittelfeld platziert. Die dritte Mannschaft tritt in der zweiten Herrenklasse an und blieb bis zur Coronapause ungeschlagen.

Zu den größten Vereinserfolgen zählten der österreichische Meistertitel der U14-Mädchen vor 15 Jahren, der dritte Platz der U16-Burschen österreichweit vor drei Jahren und bei den Herren der Landesmeistertitel und Aufstieg in die 2. Bundesliga. Geplant sind weiter verstärkte Nachwuchsarbeit und noch professionellere Vorbereitung.

"Basketball begleitet mich jetzt schon seit 25 Jahren und ich möchte keine Stunde davon missen", schwärmt Nachwuchsleiter Hannes Quirgst.