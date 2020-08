DRÖSING/FROHNLEITEN. 40 Jahre musste sie darauf warten, am vergangenen Wochenende war es soweit. Die junge Drösinger Faustball-Mannschaft gewann das 45. Pokalturnier in Frohnleiten.

An 40 Turnieren hatten die Sportler teilgenommen und bisher als bestes Ergebnis nur einen 2. Platz geholt.

In der Vorrunde gewinnt die Drösinger Mannschaft gegen Froschberg 2 (2.Bundesliga), Windischgarsten, Kremsmünster 1 (1.Bundesliga) und die Heimmannschaft Frohnleiten. Mit diesem Gruppensieg sicherte sich die Mannschaft den Einzug ins Halbfinale. Mit einem 30:17 gegen Kremsmünster 2 (2.BL), zieht Drösing ins Finale gegen Froschberg 1 (1.BL) ein.

In einem spannenden Spiel behielten die Drösinger ihre „weiße“ Weste und gewannen mit 11:7 und 11:9 Punkten .

Eine besondere Auszeichnung erhielten die Drösinger Johannes Gahm als bester Hinterspieler des Turnieres, und Yannick Höß als bester Angreifer.

Für Drösing spielten Johannes Gahm, Yannick Höß, Fabian und Konstantin Stohl, Paul und Peter Waditschatka.