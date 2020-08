GÄNSERNDORF (rm). Seit 1965 besteht der KV Gänserndorf, der 1966 Mitglied der ÖSKB wurde. Im Jahr 1983 wurde der Verein eine Sektion des SV OMV Gänserndorf. Sechs Jahre später übersiedelten die Kegler vom Gasthaus Neuhauser auf die Anlage im Josef Graf-Stadion, wo heute noch trainiert und gespielt wird. 2006 gewannen die Gänserndorfer die Meisterschaft in der Landesliga und stiegen in die zweite Bundesliga auf, wo gleich ein dritter Platz erreicht wurde. Dann folgte ein Wechsel zwischen Landes- und 2. Bundesliga. Wegen Corona wurde der Spielbetrieb zwölf Wochen lang eingestellt und die Meisterschaft abgebrochen. "Da hätten wir Chancen auf den Aufstieg gehabt", trauert Obfrau Stefanie Dravec dem Abbruch nach. Mit Bangen wartet man, ob wieder Meisterschaft gespielt werden darf. Beim Mannschaftstraining gibt es außer der Abstandsregel keine Einschränkungen. Die besten Durchschnittsleistungen brachten Eduard Sedlacek (565), Peter Maligura (553) und Michael Hlavaty (539). "Wir sind eine tolle Gemeinschaft", freut sich Dravec über den Zusammenhalt in der Mannschaft.