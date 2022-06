Der "Running Terminator" ist back again. Mit einem Sieg für Österreich. Der Lasseer Ultraläufer Rainer Predl holte bei seinem dritten Wüsteneinsatz, nach zweimaligem Saharalauf in der Mojavewüste in den USA Gold.

USA/LASSEE. 100 Kilometer "Running with the Devil", das bedeutet Hitze, Wüstenstürme, Mini-Tornados und etliche Höhenmeter. "Beim Start war es recht "frisch" und es ging die ersten 17 Kilometer bergauf entlang des Lovell Canyons", schildert Predl. "Ich redete mir einfach ein: Ich bin Österreicher, wir sind die Berge gewohnt, das schaffst du locker."

Kleine Staubteufel und Mini-Tornados kreuzten seinen Weg. Es ging weiter hinein in den Lovell Canyon. Schilder mit "No Shooting!" oder "Dangerous Heat!" trugen nicht gerade zu Predls Entspannung bei. "Ab Kilometer 65 war der Hunger dann schon spürbarer, ich musste das Tempo drosseln und einmal eine Gehsekunde miteinplanen. Auch Kopfschmerzen machten sich breit obwohl ich literweise nur trank", erzählt er weiter.

Die Organisationshelfer feuerten den Österreicher an: "The Running Terminator is coming"- geschuldet aus der 24-Stundenlauf-Kanada-Zeit, bei der er den Spitznamen erhalten hatte.

Die letzten 30 Kilometer waren dann noch etwas tricky. Es ging wieder den steilen Anstieg entlang. In 9 Stunden 00 Minuten und 56 Sekunden hatte Rainer Predl den Extremlauf geschafft: Sieg für Österreich. Der Zweitplatzierte kam zwei Stunden später ans Ziel.