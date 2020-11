STRIPFING/MANNSDORF (rm). Eine durch die Coronakrise unberechenbare Saison prägt die Regionalliga Ost in der unser Bezirk mit zwei Mannschaften vertreten ist.

Eine hervorragende Saison lieferte der SV Stripfing-Weiden. Obwohl nicht alle Spiele nach Wunsch verliefen kassierte man in sechs Partien bei fünf vollen Erfolgen nur eine Niederlage gegen den Wiener Sportklub. Mit 4 Gegentreffern haben die Stripfinger gemeinsam mit Leobendorf die beste Verteidigung. "Sportlich gesehen bin ich zufrieden, aber das Coronavirus ist eine zerstörerische Geißel", erklärt Obmann Robert Jobst. Er fürchtet, dass die Meisterschaft auch im Frühjahr nicht zu Ende gespielt werden kann. "Kurzfristig geht gar nichts. Man muss zumindest einige Wochen trainieren, ehe man wieder spielen kann, sonst ist die Verletzungsgefahr zu groß", führt er weiter aus. Alexander Irza, Vorstandsvorsitzender beim FC Marchfeld Mannsdorf-Gr.-Enzersdorf, zieht ebenfalls eine positive Bilanz. "In der Phase als die Mannschaft erst zusammenwuchs hatten wir schwere Gegener, aber jetzt kommen wir auf Touren", erzählt er. Als Ziel nennt er einen Platz unter den ersten Fünf und, wenn möglich, einen Startplatz im Cup. Drei Siegen stehen zwei Remis und drei Niederlagen gegenüber. Seine Sorge gilt dem Nachwuchs. "Es wird schwer werden, die Jugendlichen, die so lange Zeit nicht trainieren durften, wieder auf den Fußballplatz zu bringen", mutmaßt er. Jedenfalls will er, wenn erlaubt, mit der Mannschaft wieder ins Training einsteigen.