ANGERN. Einen glatten 6:2-Erfolg feierte die SG Angern/Strasshof in der Volksschule Gänserndorf Süd gegen Union Gänserndorf in der Tischtennis-Oberliga. "Sie haben sich Chancen ausgerechnet, weil unser Trainer, Alexander Saprykin, erkrankt ist", schmunzelt Obmann Robert Molnar. Jetzt wird es am 15. Mai zum Showdown gegen die Wolkersdorfer kommen, die so wie die Angerner ebenso ungeschlagen sind. "Eine große Stütze ist unser neuer 16-jähriger Nationalspieler aus der Ukraine, Pylyp Koloidenko", berichtet Molnar weiter. Anlässlich des Welttischtennistages herrschte in der Marchlandhalle in Angern Hochbetrieb. "Es sind neben zahlreichen meist jugendlichen Tischtennisspielern auch vier junge Ukrainer gekommen", freut sich Obmannstellvertreter Josef Eder, der hofft, dass nach der Wiederaufnahme des Volksschulltischtennis wieder etliche Talente rekrutiert werden können.