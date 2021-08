GÄNSERNDORF/LEONDING. Bei den Österreichischen Seniorenmeisterschaften in Leonding (OÖ) konnten sich die Spieler der Sektion Miniaturgolf des SV OMV Gänserndorf über einen wahren Edelmetallregen freuen. Von 7. bis 10. Juli kämpften MiniaturgolferInnen aus ganz Österreich um Medaillen in den Klassen Senioren 1 (45-58 Jahre), Senioren 2 (ab 59 Jahren) und in Mannschaftsbewerben. Herbert Ziegler (SEN1) im KO-System und Günter Würrer (SEN2) im Zählwettspiel konnten zweimal Gold nach Gänserndorf holen. Ziegler konnte mit Silber im Zählwettspiel (SEN1) noch eine zweite Medaille erkämpfen. Den Abschluss machte das Team der Miniaturgolfer (Herbert Ziegler, Manfred Sus, Eva Reinländer und Petra Riegler) mit einer weiteren Silbermedaille im Mannschaftsbewerb des Zählwettspiels.

Wen nun das Minigolf-Fieber gepackt hat, kann sich Mittwoch bis Sonntag von 16-20 Uhr auf der Anlage des SV OMV Gänserndorf mit dem Schläger versuchen. Im September und Oktober ist die Anlage dann von 14-19 Uhr geöffnet.