Kirschenzeit bei Jöchlinger im Marchfeld

DEUTSCH-WAGRAM. Mit Mitte Juni ist die Obstsaison gestartet. Der Ab-Hof-Verkauf von Kirschen und Weichseln hat bei Familie Jöchlinger in Deutsch-Wagram begonnen.

Sie. betreibt bereits seit Generationen Ackerbau, in dem – wie es in der „Kornkammer Österreichs“ üblich ist, vor allem Getreide, aber auch Öl- und Hackfrüchte oder Feldgemüse produziert wurden.

Kirschen

Sie sind nicht nur köstlich, sondern auch reich an Kalzium, Eisen, Magnesium und Vitamin C.

Familie Jöchlinger setzt auf die späten Sorten Regina und Kordia, die im Volksmund auch gerne „Herzkirschen“ genannt werden.

Weichseln

Weichseln haben einen höheren Anteil an Fruchtsäuren als Kirschen und schmecken deshalb saurer und herber als ihre Schwestern. Sie sind für die Verarbeitung bestens geeignet, da hier ihre aromatische Säure voll zur Geltung kommt. Jöchlinger bietet die Sorten Köröszer und Schattenmorellen.

Frizzante

Nachdem der Kirschfrizzante aus 2020 schnell ausgetrunken war, hat Familie Jöchlinger 2021 eine weitere sprudelnde Neuheit: Der erste Weichselfrizzante „JÖ’s Sparkling Sourcherry“ ist abgefüllt! Fruchtig, mit einem Hauch erfrischender Weichselsäure ist dieser spritzige Obstperlwein ganz besonders gelungen und der optimale Aperitif für besondere Anlässe und die, die es durch ihn werden.

Jö’s Frucht

Familie Jöchlinger

Landwirtschaft

Franz Mairstraße 11

Verkauf: Zugang über den Promenadenweg

2232 Deutsch-Wagram

Tel: 0650 / 760 4022

office@kirschen.at

www.kirschen.at

Jö’s Frucht auf Facebook:

facebook.com/JosFrucht