44 Gemeinden feierten am Wochenende gemeinsam den Geburtstag Niederösterreichs. In der Bezirkshauptstadt ging es hoch her.

BEZIRK GÄNSERNDORF. Die vielen Festbesucher erlebten am Wochenende im Zentrum der Bezirkshauptstadt einen wahren Eventreigen.Auf der Bahnstraße, am Marktplatz und im Kulturhausgarten gab es an drei Tagen ein vielfältiges Programm mit Open-Air-Konzerten auf der großen Festbühne, der Leistungsschau der Einsatzorganisationen, einer Flaniermeile mit regionalen Schmankerln und eine Winzermeile rund um den Marktplatz

Am Samstag, dem Tag der Vereine präsentierten sich Sport-, Kultur- und Jugendvereine und am Sonntag, dem Tag der Regionalkultur lud man zum Frühschoppen. Einer der Höhepunkte war der große Umzug durch das Zentrum der Bezirkshauptstadt, bei dem sich alle 44 Gemeinden des Bezirks präsentieren.