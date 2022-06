STRASSHOF. Gleich fünf der Lehrlinge der Bäckerei Geier schafften im heurigen Berufsschuljahr einen ausgezeichneten oder guten Erfolg.

„Ein zentraler Erfolgsfaktor für einen Betrieb sind seine MitarbeiterInnen in Ausbildung, die in Zukunft Verantwortung übernehmen sollen. Wir brauchen ihre Ideen, und freuen uns über ihre Kreativität und Einsatzbereitschaft. Die Sichtweise der ganz jungen Generation bringt frischen Wind in jeden Betrieb“, so Gerald Geier.

Besonders stolz ist man in der Bäckerei Geier nach dem abgelaufenen Berufsschuljahr auf fünf Lehrlinge, die alle einen ausgezeichneten Erfolg oder guten Erfolg aufweisen können: Melanie Berger und Melissa Eckhard erlernen beide den Beruf der Konditorin und dürfen sich sogar ausschließlich über die Note „Sehr gut“ im Zeugnis freuen, sowie Fiona Zillinger und Felix Lauppert, die den Lehrberuf Systemgastronomie gewählt haben. Florian Deisenhammer hat sich für den Lehrberuf Bäcker entschieden.

Bei Geier werden aktuell zwölf Lehrlinge ausgebildet, sieben davon in der Backstube und fünf im Bereich Systemgastronomie. Erika Geier erzählt uns, dass die Bäckerei Geier bereits heuer auf zumindest 20 und im kommenden Jahr auf noch mehr Lehrlinge aufstocken möchte. Ein paar freie Lehrstellen gibt es für den Herbst noch. „Wir freuen uns auf Bewerbungen unter: jobs@geier.at oder über unsere Website geier.at. Gerne bieten wir unseren Lehrlingen zusätzliche Benefits wie Zeugnisprämien, gemeinsame Aktivitäten und nach Lehrabschluss Unterstützung für den Führerschein oder ein E-Bike."