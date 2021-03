GROSS-ENZERSDORF. „Das Coronavirus hat das Jahr 2020 für die HYPO NOE zu einer Herausforderung gemacht. Wir mussten vor allem in der Hilfestellung für unsere Kundinnen und Kunden schnell sein und haben so Kreditstundungen in der Höhe von mehr als 300 Millionen Euro vorgenommen. Gleichzeitig hat sich unser Fokus auf die Finanzierung von Immobilien und öffentlicher sowie sozialer Infrastruktur bewährt: Wir konnten unsere Betriebserträge auf rund 169,5 Millionen Euro steigern und haben damit auch ein besseres Ergebnis als im Vorjahr erreicht. Kurz gesagt: Wir haben ein sehr gutes Ergebnis in einem außergewöhnlich schwierigen Jahr zustande gebracht“, informieren die beiden HYPO NOE Vorstände Wolfgang Viehauser und Udo Birkner.

im Bezirk Gänserndorf betreut die HYPO NOE mit einer Filiale in Groß-Enzersdorf als Finanzpartner über 100 Firmen.

„Besonders erfreulich ist, dass wir unsere Kernerträge auch im schwierigen Umfeld weiter steigern konnten. Der Zinsüberschuss stieg um 9,5 Prozent auf 129,2 Millionen Euro, das Provisionsergebnis um zwei Prozent auf 17,4 Millionen Euro an“, betont Viehauser. Der Periodenüberschuss nach Steuern konnte gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 ebenfalls leicht von 30,4 Millionen Euro auf 31,9 Millionen Euro gesteigert werden.

Stabiles Neugeschäft, Investitionen in den Wohnbau boomen

Mit 1,7 Milliarden Euro an neu vergebenen Krediten liegen die Kreditvergaben der HYPO NOE in etwa auf Vorjahresniveau (2019: 1,8 Mrd. Euro). Viehauser : „Im Jahr 2020 haben wir rund 800 Millionen Euro an Wohnbaufinanzierungen – Großteils in Niederösterreich und Wien – vergeben.“

Als zusätzliches Service für Häuslbauer und Wohnungskäufer hat die HYPO NOE im Jahr 2020 das Online-Tool wohnrechner.at präsentiert. Er berechnet anhand echter Baumeisterpreise einen Überblick über die Kauf- und Errichtungskosten sowie das verfügbare Haushaltsbudget und erstellt auf Wunsch ein unverbindliches Finanzierungsangebot, das individuell angepasst werden kann.