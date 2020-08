BEZIRK. Mehr als nur praktische Erfahrung können heuer vier Pflichtpraktikanten von Höheren Lehranstalten für Tourismus und wirtschaftliche Berufe, zwei junge Frauen und zwei Burschen, bei Geier machen. Sie führen diese Woche das Wolkersdorfer Geier Kaffeehaus eigenverantwortlich.

19 Praktikumplätze

Viele junge Leute, die bereits einen Praktikumsplatz ergattert hatten, bekamen heuer - Corona-bedingt - Absagen. „Manche erst 14 Tage vor Arbeitsantritt", erzählt Erika Geier, die gemeinsam mit ihrem Mann Gerald in vierter Generation die Bäckerei Geier führt. Weil es den beiden ein Anliegen ist, junge Leute in ihrer Ausbildung zu unterstützen, stellten die beiden 19 Praktikanten ein. Gerald Geier hatte kurzfristig die Idee, ein zusätzliches Lernprojekt - eben jenes in Wolkersdorf - ins Leben zu rufen. Katja Hofinger, Anton Geier und David Vasic aus der Tourismusschule Wassermanngasse und Katharina Helm aus der HLW Hollabrunn lernen nun Dienstplanung, Bestellwesen, Arbeitsplanung im Detail kennen und haben diese Aufgaben und vor allem auch die Gastgeberrolle für mehrere Tage Ende August übernommen.

Persönlichkeitsbildung

Für Katharina Helm ist es schon ihr zweites Praktikum. "Wir sind super eingeschult worden und haben so viel gelernt: Vom Kassaabschluss bis zu den Bestellungen. Besonders gefreut habe ich über mein erstes Trinkgeld in Scheinen“, strahlt sie. Für Katja war es das erste Praktikum, sie erzählt: „Ich habe vor allem Selbstbewusstsein gewonnen und bin nun stressresistent.“

Marion Hofmann, Schulleiterin der HLW Hollabrunn, und Franz Fortacz, Fachvorstand der Wassermanngasse, zeigten sich von dem neuen Projekt begeistert und möchten die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen intensivieren.

Erika und Gerald Geier wollen das Projekt nächste Jahr wiederholen. „Auch für uns war es heuer ein Lernprojekt. Im kommenden Jahr können wir schon früher mit der Vorbereitung starten, wir werden noch mehr in die Tiefe gehen und auch Einblick in die Aufgaben unserer Führungskräfte, die mehrere Standorte leiten, geben.

Bewerbungen für ein Praktikum sind jetzt schon möglich, die ersten Stellen werden ab November besetzt: jobs@geier.at.