MARCHFELD. Am Samstag ging es quer durch den Bezirk zur Marchfeld Genusstour. Acht Betriebe boten einen Blick hinter die Kulissen und auch das Bezirksblätter-Gänserndorf nutzte die Gelegenheit, die alltägliche Arbeit in den Betrieben bei Workshops und Führungen hautnah mitzuerleben und auszuprobieren sowie die köstliche Vielfalt des Marchfeldes zu entdecken.

Diese Betriebe öffneten ihre Pforten

Biohof Bubenicek Meiberger in Zwerndorf

Biohof Hansi in Oberweiden

ADAMAH Biohof in Glinzendorf

Marchfelder Storchenbräu in Untersiebenbrunn

Biohof Hubicek in Breitensee

Bäckerei MüllerGartner in Groß-Enzersdorf

Solo-Select Spargelhof Magoschitz in Mannsdorf

Bauernspeis Unger in Wagram/Donau

· Biohof Bubenicek Meiberger, Zwerndorf:

Gemüse-Fans erhalten im Rahmen einer Erlebnisführung durch das Gewächshaus wissenswerte Informationen vom Anbau bis hin zu den Nützlingen.

· Biohof Hansi, Oberweiden:

Fruchtiger Genuss erwartet Besucher. Neben der Besichtigung der Obstanlage stehen auch wissenswerte Informationen rund um den biologischen Obstanbau auf dem Programm.

· ADAMAH Biohof, Glinzendorf:

Im Rahmen der ADAMAH Landpartie wird das Bio-Gemüse auf seinem Weg vom Anbau auf dem Feld bis ins berühmte BioKistl begleitet.

· Marchfelder Storchenbräu, Untersiebenbrunn:

Die Herstellung und Abfüllung von Bier und Limonaden wird bei einem Rundgang durch die Produktion, das Lager und den Shop unter die Lupe genommen.

hochgeladen von Ulrike Potmesil



· Biohof Hubicek, Breitensee:

Beim Besuch der Schweinweide mit Mangaliza und Schwäbisch-Hällischen Landschweinen werden Informationen über artgerechte Bio-Weidehaltung vermittelt.

· Bäckerei MüllerGartner, Groß-Enzersdorf:

Hobby-Bäckern und -Konditoren wird die Kunst von Marzipanfiguren und Handgebäck nähergebracht.

· Solo-Select, Mannsdorf:

„Alles rund um die Spargelkultur“ lautet das Motto. Von der Jungpflanze über den stechfähigen Spargel bis hin zur Verarbeitung und Verpackung wird jeder Schritt der Spargelproduktion besichtigt.

· Bauernspeis Unger, Wagram/Donau:

Erdbeer-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten. Bei der Erkundung des Erdbeerfeldes stehen wissenswerte Informationen zur Geschichte der Erdbeere sowie zur Sortenvielfalt und der Kultivierung auf dem Programm.