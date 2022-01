BEZIRK GÄNSERNDORF. Kein Fasching ohne Krapfen! Und wer könnte wohl besser beurteilen, welcher Krapfen denn nun der schmackhafteste ist, wenn nicht eine Horde hungriger Kinder, denn bekanntlich tut Kindermund Wahrheit kund.

Egal ob mit Marmelade, Vanille, Nougat oder Mohn, der Krapfen ist eine der beliebtesten Süßspeisen der Österreicher. Mirabell, Leonie, Janina, Marlene, Allegra und Olivia haben für uns vier Marillenmarmeladekrapfen getestet.

Zu allererst ließen die Mädchen sich den Krapfen von Müller Gartner aus Groß-Enzersdorf, dessen Bäckertradition bis ins Jahr 1708 zurückgeht, schmecken. Janina ist begeistert: "Die Marmelade hat die perfekte Menge! Genau so soll es sein!" Mirabell dagegen bewundert die schöne runde Form. Der kompakte Teig verströmt ein frisches Duftbild.

Als zweiten Krapfen nehmen wir uns den Marmeladekrapfen der Bäckerei Konditorei Pestuka in Haringsee, die auch schon in fünfter Generation Rohstoffe aus heimischer Landwirtschaft zu Süßwaren verarbeitet. Das Fazit: Auch dieser Krapfen hat die typische gleichmäßige Krapfenform und besticht mit fruchtig säuerlicher Marmelade. Olivia äußert sich anerkennend: "Der Teig ist besonders fluffig!"

Als nächstes verkosten die sechs "Kritikerinnen" einen Krapfen von Bäckermeister Günter Schuh aus Prinzendorf, dessen Spezialität eigentlich Schaumhäferl (Schaumis) sind. Doch auch der Marmeladekrapfen konnte überzeugen. "Die Marmelade schmeckt voll nach Marille!", lobt Leonie die authentische Marillenote. Auch die goldbraune Färbung und die kompakte Textur machen den Krapfen zu einem besonderen Geschmackserlebnis.

Zu guter Letzt nehmen sich die Krapfen-Expertinnen den Krapfen von Geier. Die Bäckerei, die seit 1902 ausschließlich nach eigenen Rezepten bäckt, vor. Die Krapfen werden nach einem Rezept von Uroma Magdalena gebacken. Nicht zu übersehen ist der Staubzucker, der gleichmäßig den hellgebackenen Krapfen bedeckt, sehr zur Freude der sechs Naschkatzen. Ein weiteres Merkmal springt Marlene sofort ins Auge: " Die Krapfen sind ja echt riesig!"

Was macht denn jetzt einen wirklich guten Krapfen aus? Allegra hat die Antwort: "Der Zucker, der Teig, die Marmelade, einfach alles ist wichtig!"