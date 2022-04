GUNTRAMSDORF/BOLLIGEN. "Dienstleistung in hoher Qualität und Spezial-Know-How sind unsere Werte, denn der Schweizer kauft Premiumqualität und hat keinen Geiz-ist-geil-Anspruch." Martin Waldhäusl, Geschäftsführer der MTH Retail Group, führt durch das Lager am Schweizer Standort in Bolligen und erklärt die Unterschiede der ökonomischen Prozesse in Schweiz und Österreich. Denn während die Holding mit Sitz in Guntramsdorf in der Heimat den Schwerpunkt auf Einzelhandel legt, bekannt unter den Namen Libro und Pagro, setzt man in der Schweiz auf das Online-Geschäft.

Im Gegensatz zur EU ist die Schweiz, was den Online-Handel betrifft, nicht Amazon-geprägt, stattdessen geben hier drei große nationale Online-Player den Ton an. "Wegen der fehlenden Warenverkehrsfreiheit, der Barriere durch die Zölle und der Internetaffinität war man in der Schweiz vielen EU-Staaten um zehn Jahre voraus, also etablierte sich der Online-Handel, bevor Amazon sich ausbreiten konnte", erklärt Johann Pintarich, Geschäftsführer der Schweizer Unternehmensgruppe "Office World Group". Mit 600 Mitarbeitern erzielt man hier einen jährlichen Umsatz von 400 Millionen Schweizer Franken. 60.000 Artikel werden ausgeliefert, maximal 24 Stunden dauert die Lieferzeit von der Bestellung bis zur Haustür.

Rasant steigende Papierpreise

Auch bei MTH sind die Auswirkungen der Pandemie spürbar. "In Österreich haben wir während der Lockdowns eine Verlagerung von Einzel- zu Online-Handel bemerkt, ingesamt gingen die Umsätze zurück", teilt Waldhäusl mit, der die Preisentwicklung der internationalen Märkte mit Sorge beobachtet. "Bei Papier haben wir binnen weniger Wochen eine Preissteigerung von 40 Prozent." Einen Teil davon werde man mit Einsparungen und Produktivitätssteigerung abfedern, realistisch betrachtet habe man jedoch keine Wahl, räumt Waldhäusl ein: "Letztendlich wird die Inflation an die Kunden weitergegeben."

Übrigens: Die legendäre Schweizer Präzision wird in der Wirtschaft als Swissness bezeichnet.

Mit ihre will man typisch schweizerische Attribute wie Fairness, Zuverlässigkeit und politische Stabilität vermarkten. So wundert es nicht, dass der "Schweizer Bundesordner" mit Rückenschild, Panzerrand und Griffloch auf den Millimeter genau dem helvetischen Ordnungssinn entspricht.

MTH Retail Group Holding GmbH

2002 kaufte ein Konsortium um Josef Taus die insolvente Libro AG und sanierte diese.

2004 übernahm die MTH Retail Group Pagro

2008 wurden Standorte in Deutschland etabliert

2017 eröffnete man den Standort in der Schweiz