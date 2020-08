GLiNZENDORF. Mit dem nötigen Abstand trafen sich die Bauernbund-Obmänner, Bezirksbauernkammerobmann und die Bauern von Glinzendorf und Umgebung in Glinzendorf. Begrüßen konnte Bezirksbauernkammerobmann Manfred Zörnpfenning auch die Gebietsbäuerin Elke Scheit.

Sommerzeit – das bedeutet für viele Landwirte auch Erntezeit. Unter anderem werden in Niederösterreich im Sommer Weizen, Gerste, Gemüse, Mais und das Grünfutter für Tiere sichergestellt. Weil man aber in der Zeit des Corona-Lockdowns wenig Möglichkeiten zum persönlichen Austausch hatte, traf man sich nun bei zum „Erntegespräch“. Nach einem Rückblick auf die Landwirtschaftskammerwahl wurde über aktuelle Themen der Bauern diskutiert.