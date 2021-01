WAGRAM/DONAU. Die fünfte Generation kräht schon mit - am Arm von Opa Christian Unger. Josefine ist erst wenige Monate alt und die Jüngste im Familienclan von Heiss Transporte, dem Traditionsunternehmen aus Wagram.

Das Sagen hat dort allerdings - noch - Papa Christoph Unger, der Jungunternehmer ist seit 2012 im elterlichen Betrieb beschäftigt und gerade dabei, die Geschäftszweige weiterzuentwickeln. "Sagen wir, 80 Prozent der Entscheidungen treffe ich, aber ich bin froh, dass ich von meinen Eltern intensiv unterstützt werden, sie haben eben die längere Erfahrung", grinst der 28-jährige Juniorchef, der vor neun Jahren "mit Basics und Disponieren" bei Heiss Transporte begonnen hatte.

Zum Einen möchte Christoph Unger den Kundenstamm seines Unternehmens weiterführen und betreuen, namhafte Firmen wie ETG, Zehetbauer Fertigrasen, Bauwelt Koch und RWA gehören dazu. Zum anderen will er neue Geschäftsfelder etablieren.

Mineralöltransport

Mit Jahreswechsel 2020/21 hat Heiss Transporte die Mannsdorfer Mineralölfirma Bichinger übernommen. "Kurt Bichinger suchte einen Nachfolger und ist an uns herangetreten", erzählt Unger, heuer wurde das Unternehmen erfolgreich eingegliedert. "Damit haben wir unseren Kundenstamm um ein Vielfaches erweitert, da bin ich noch mittendrin in der Einarbeitungsphase, werde dabei aber sehr von Herrn Bichinger unterstützt", meint Christoph Unger. Arbeit scheut in dem Familienunternehmen definitiv keiner, zu tun gäbe es rund um die Uhr genug: "Unsere große Stärke ist unsere Flexibilität. Manchesmal kommt um acht Uhr abends die Bestätigung für einen Transport am nächsten Tag um sechs Uhr früh. Da müssen wir spontan sein. ... Das schlägt sich gelegentlich aufs Privatleben nieder", lächelt der junge Familienvater. Seine Frau, Andrea Mendlik, lächelt mit Baby Josefine am Schoß verständnisvoll zurück. Auch sie ist längst engagiertes "Clanmitglied" von Heiss Transporte.

Fuhrpark erweitert

Das Geschäftsfeld der Transportfirma wurde bereits von Karin und Christian Unger um die Bereiche Aushub-, Bagger- und Erdarbeiten erweitert. Christian Unger: "Da haben wir auch viele Privatkunden." Zum Fuhrpark gehören zehn Baumaschinen und 14 Lkw. Bis zu 15 Mitarbeiter werden in der Hochsaison beschäftigt. "Gute Lkw- und Baggerfahrer zu finden, ist schwierig", meint Seniorchefin Karin Unger. "Wir suchen Leute, die sich mit unserem Betrieb identifizieren, sodass wechselseitiges Vertrauen da ist. Die Stärke unseres Betriebes sind unsere Mitarbeiter."

Und dann wäre da noch der Regional-Shop "Bauernspeis", ein "Herzensprojekt" von Karin Unger, das diese Woche eröffnet wurde. Aber das ist eine andere Geschichte...

Firmenchronik

8. Jänner 1924 Gründung des Lastenautofuhrwerks Karl Heihs und Fritz Stenglein in Rannersdorf bei Schwechat

1955 Sohn Karl Heihs jun. frischt das Gewerbe wieder auf und erwirbt 1957 ein Transportfahrzeug

1963 Namensänderung auf Karl Heiss

1994 Umwandlung in GesmbH. Tochter Karin und Schwiegersohn Christian Unger übernehmen die Firma, Firmensitz wird Wagram/Donau. Im gleichen Jahr erwarb man das ehemalige Reiffeisen-Lagerhaus-Gelände in Eckartsau mit 8.000 Quadratmetern Abstellfläche, Bürogebäude und Lagerhalle.

2012 Sohn Christoph Unger steigt in den Betrieb ein