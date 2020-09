LEOPOLDSDORF. Der Zucker-Konzern Agrana stellte vergangene Woche klipp und klar fest: Die Zuckerfabrik Leopoldsdorf bleibt nur bestehen, wenn Österreichs Bauern 38.000 Hektar Zuckerrübe anbauen. 26.000 waren es heuer, Klimaveränderung, der Rübenrüsselkäfer, die neue Pflanzenschutzverordnung und der Preisverfall bei Zucker sind die Hauptgründe für die Krise in der Landwirtschaft.

Ein eilig angesetzter Rübengipfel soll die heimische Zuckerproduktion retten. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger präsentierte ein Maßnahmenpaket, unter anderem sollen Ertragsverluste kompensiert werden, Notfallzulassungen im Pflanzenschutz mit begleitendem Bienenmonitoring geprüft und die Forschung intensiviert werden.

Klares Nein zu Mercosur

"Die Liberalisierung der Märkte hat zu einem Preissturz geführt. Dieser würde sich mit dem Mercosur-Freihandelsabkommen verfestigen und weiter nach unten führen. Deshalb hat sich Elisabeth Köstinger im Rahmen des Gipfels auch noch einmal deutlich gegen Mercosur ausgesprochen und das Nein der Bundesregierung wieder bestätigt", heißt es in einer Aussendung des Bauernbundes.

Selbstversorgung garantiert Souveränität

„Der Standort Leopoldsdorf ist nicht nur für die Planungssicherheit der 4.500 Rübenbauern entscheidend, er ist auch Arbeitsplatz für 150 Beschäftigte und ein Garant der Selbstversorgung. Damit das alles weiterhin Bestand hat, braucht es jetzt einen nationalen Kraftakt“, so NÖ Bauernbunddirektor Paul Nemecek.

„Wir stehen klar hinter den Rübenbauern und zu Zucker aus Österreich. Der Gipfel weist in die richtige Richtung“, begrüßen LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, das Maßnahmenpaket von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger.

Rettung der Zuckerfabrik

Mit den vorgeschlagenen Lösungsansätzen will man der drohenden Schließung der Zuckerfabrik Leopoldsdorf entgegenwirken. „In erster Linie geht es um die Absicherung der Eigenversorgung mit hochwertigem heimischen Zucker sowie um die Standortabsicherung in der Zuckerfabrik Leopoldsdorf“, so Pernkopf.

Zucker von "irgendwo"

„Wird der Zucker nicht in Österreich produziert, kommt er von irgendwoher, wo er unter Bedingungen produziert wird, die wir nicht kennen“, sind sich Pernkopf und Schmuckenschlager über die Folgen einer Schließung einig. Welche Pflanzenschutzmittel dort zum Einsatz kommen, sei mehr als fraglich. Schließt die Zuckerfabrik kommt es zu einem Verlust regionaler Wertschöpfung und zum Verlust von Arbeitsplätzen.