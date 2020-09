GÄNSERNDORF (up). Der Umbau des Gewerbepark-Areals mit Hervis, New Yorker, Deichmann & Co. ist in Arbeit - wenn auch nach wie vor nur im Hintergrund. Die alten Gebäude zwischen Volksschule und westlicher Siebenbrunner Straße sollen abgerissen werden, ein vollständig neuer Wirtschaftspark ist geplant.

Verkehr neu geregelt

Die Gebäude werden näher Richtung Volksschule rücken, die Verkaufsflächen werden erweitert und es siedeln sich weitere Geschäfte an. Unter anderem hat die Rewe-Gruppe Interesse bezüglich eines Merkur-Marktes bekundet. Die Zufahrt in Höhe Hervis wird mit einer Ampel geregelt. "Die Umwidmung zur Zentrumszone ist erfolgt, jetzt starten die Detailplanungen", sagt Bürgermeister René Lobner. Unter anderem sind ein komplett begrüntes Dach sowie Grünflächen rund um den Parkplatz geplant.

Auch Spar baut um und aus, aus Eurospar wird Interspar und damit werden Verkaufsfläche und Produktpalette erweitert, zudem wird ein Restaurant etabliert.

Spar hat die Betriebsfläche der Jello Shoe Company im Gewerbepark erworben und baut auf einer Gesamtfläche von 2.600 Quadratmetern um.

Der Eurospar übersiedelt während der Bauphase vorübergehend in das Jello-Gebäude, dann starten die Bauarbeiten am Spar-Gelände. "Das Gebäude wird weiter nach hinten Richtung Süden versetzt, der Wunsch der Gemeinde ist, dass der Radweg angebunden wird, dass Grünflächen und eine Stromtankstelle entstehen", teilt Lobner mit.