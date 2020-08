OLLERSDORF. Im Leonhardikeller der Europäischen Weinritterschaft in Ollersdorf die Veranstaltung Weinviertel meets Blaufränkischland statt. Die Mitgliedswinzer der Komturei Weinviertel Süd -Marchfeld und dem Legat Blaufränkischland luden zur Weinverkostung in den neu renovierten Weinkeller ein. Die Weinviertler Weingüter Kiesling aus Mannersdorf, Staringer aus Stillfried, Wagner aus Prottes und Knasmüllner, Mötz, Reckendorfer, Veit aus Ollersdorf sowie die Winzer Gesellmann, Wiedeschitz und Hofstädter aus dem Blaufränkischland präsentierte ihre Weine. Im kommenden Jahr soll die Veranstaltung in Deutschkreutz im Blaufränkischland stattfinden und die Weinviertler Winzer werden ihre Weine dort präsentieren können.