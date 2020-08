BEZIRK. Seit Corona haben sich die Wohnvorlieben vieler Österreicher verändert. Das Bedürfnis nach Freiflächen und Wohnen im Grünen sind seit dem Lockdown stark angestiegen – das zeigt eine Umfrage des Wiener Immobilienportals FindMyHome.at. Die Anfragen zu Objekten in Randbezirken und ländlichen Gegenden sind um 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Mödling, Gänserndorf, Mistelbach

„Alles rund um Wien boomt gerade enorm“, erklärt der FindMyHome.at Geschäftsführer Bernd Gabel-Hlawa: „Die Leute wollen ins Grüne, aber dennoch in City-Nähe bleiben. Viele Bezirke in Niederösterreich wie Mödling, Gänserndorf, Mistelbach oder auch St. Pölten, die die Nähe zu Wien bieten, sind dadurch interessant. Die meisten Anfragen haben wir dabei in folgenden Orten verbucht: Schwarzenbach an der Pielach bei St. Pölten, Vösendorf bei Wien, Groß-Engersdorf in Mistelbach, Velm-Götzendorf im Bezirk Gänserndorf oder auch Zwölfaxing, das südlich von Wien liegt. Gerade rund um die Hauptstadt entstehen gerade sehr viele neue Wohnbauprojekte, die zum Teil gefördert werden: Künstlich angelegte Seen, eigene Dörfer mit Nahversorgungs- und Freizeitmöglichkeiten sowie die Natur direkt vor der Haustür – ein Konzept, das bei Familien immer mehr an Attraktivität gewinnt.“