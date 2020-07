LEOPOLDSDORF. Die Zukunft der Zuckerfabrik Leopoldsdorf ist ungewiss, eine Entscheidung fällt am 25. August. Die drohende Schließung steht im Raum, Betriebsrat Walter Rotter darf sich jedoch nicht zur Situation äußern, nur so viel: "Wir müssen einen Sozialplan ausarbeiten. Nur für alle Fälle." 450 Mitarbeiter sind betroffen.

Noch im Frühling schloss Agrana Vorstandsvorsitzender Johann Marihart die Einstellung der Zuckerfabrik in Leopoldsdorf in diesem Jahr aus: „Im Herbst werden in beiden Zuckerfabriken die Rüben verarbeitet. Im Laufe der Kampagne findet aber eine Evaluierung statt, was die künftige Verarbeitung in Leopoldsdorf anbelangt.“ Jetzt verdichten sich die Zeichen Richtung Aus: Zwei von vier Geschäftsführern der Zuckersparte, Ulrich Fischer und Konrad Halwax , wurden aus ihren Funktionen abberufen.

Rübenbauern in Bedrängnis

Bezirksbauernkammer-Obmann Manfred Zörnpfenning zeichnet ebenfalls ein düsteres Bild für die Rübenbauern. "Vor Jahren hatten wir noch im Bezirk 8000 Hektar Anbaufläche, heuer 3.300 Hektar." In ganz Österreich sind es nur mehr 26.000 Hektar. Mehrere Gründe sind für den Rückgang des Rübenanbaus verantwortlich, informiert Zörnpfenning: "Der Einbruch des Zuckermarktes durch das Aufheben der Zuckermarktordnung, das Verbot von Herbiziden und ein seit einigen Jahren invasiv auftretender Schädling: Der Rübenrüsselkäfer.

Schon 2018 hatte man auf die weitreichenden Probleme, die sich durch den Jungpflanzen-fressenden Käfer auftun werden, aufmerksam gemacht. Zörnpfenning hatte damals klar gesagt: "Kommen wir mit den Gesamtanbauflächen unter 35.000 Hektar, ist eine der letzten beiden Zuckerfabriken (Tulln und Leopoldsdorf, Anm.) weg - und das ist unsere."

Agrana-Sprecher Markus Simak: "Beide Fabriken haben eine Gesamt-Kapazität von 35.000 bis 40.000 Hektar, pro Tag werden an beiden Standorten jeweils 12.000 Tonnen verarbeitet." Letztendlich werde die Witterung in den nächsten Wochen über die Erntemenge und damit über das Schicksal der Zuckerfabrik Leopoldsdorf entscheiden.