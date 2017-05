Alt werden, jung bleiben in Ebenthal.

10.05.2017, 15:14 Uhr

Die Nachmittage, die regelmäßig jeden ersten Mittwoch im Monat stattfinden, bieten der älteren Bevölkerung die Gelegenheit für ein gemütliches Miteinander bei Spiel, interessanten Gesprächen und einem Gläschen Wein. Die Besucher werden auch mit Kaffee, Kuchen und anderen Köstlichkeiten bewirtet.

Jeder Nachmittag steht unter einem bestimmten Motto! Am vergangenen Mittwoch stand eine Muttertagsfeier am Programm. Musikschüler des MV Ebenthal spielten auf, Muttertagsgedichte und Geschichten wurden zum Besten gegeben. Höhepunkt des Nachmittags war aber der erste Auftritt des Männerensembles „D`Strohhiadla“, einer Gruppe von 8 sangesbegeisterten Ebenthalern, die mit alten Weinviertler Liedern die Gäste unterhielten. Ein gelungener Nachmittag, der am 7. Juni 2017 unter dem Motto „Komm sing mit“ seine Fortsetzung finden wird!