12.10.2017, 11:23 Uhr

„Betty Bernstein – Das Musical“

HOHENAU. Betty Bernstein, das quirlige, rothaarige Mädchen, Maskottchen der Bernsteinstraße, erlebt Spannendes an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten. Ein Teil der Geschichte unserer Heimat *) wird spielerisch aufgearbeitet und mit viel Engagement und Begeisterung in Form dieser musikalischen, mit dem NÖ Kulturpreis ausgezeichnete Veranstaltung, dargeboten.

Die Hauptcharaktere des Musicals setzen sich aus talentierten Mitwirkenden der Musical-Akademien (NÖ Kreativakademie) zusammen, die Chöre und Vokalensembles stellen Schülerinnen und Schüler aus den Hohenauer Schulen.

Eine weitere Besonderheit, die im Laufe vieler Vorstellungen einzigartig ist: Liedteile wurden auch in Slowakisch einstudiert.

Hohenau, Atrium am 20. Oktober 2017, 17.30 Uhr.

Gefällt mir