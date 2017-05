Buntes Programm beim Marchfeldtag in Wien

05.05.2017, 10:34 Uhr

WienerInnen, TouristInnen und MarchfelderInnen sind herzlichst eingeladen, das Marchfeld in all seinen Facetten (Kunst, Kultur, Wirtschaft, Landwirtschaft und Kulinarik) auf dem Michaelerplatz und im Looshaus zu erleben. In den Marktständen des „Marchfelddorfes“ auf dem Michaelerplatz werden kulinarische Schmankerl des Marchfeldes angeboten und die regionalen Schätze präsentiert. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und ein Gewinnspiel mit tollen Preisen aus der Region warten auf die BesucherInnen.

Programm Michaelerplatz:11.00 Offizielle Eröffnung und Begrüßung11.30 Volkstanzgruppe Marchfeld12.00 – 14.00 Traditioneller Frühschoppen mit dem Marchfelder Bläserkreis14.00 Bieranstich & Spargelstechenmit LR Barbara Schwarz i.V. von LH Johanna Mikl-Leiter15.00 Quadrille der „Sommernacht der Marchfelder“16.00 Festkonzert Streichquartett der Philharmonie Marchfeld16.30 Aufführung Theater Pur17.00 Platzkonzert MV Deutsch-WagramProgramm im Looshaus:14.00 Dialog „Energie im Marchfeld“14.30 Roman Klementovic liest aus seinem Thriller "IMMERSTILL“15.30 Theater Pur im Dialog16.00 Walzerworkshop mit Tanzmeister Isi Özdek17.30 Festkonzert Streichquartett der Philharmonie Marchfeld