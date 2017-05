05.05.2017, 11:09 Uhr

Das Gänserndorfer Hallenbad ist Kultur-Location

GÄNSERNDORF. Wieder findet eine Konzert-Veranstaltung im großen Becken des Schwimmbades statt . Am Samstag, den 13. Mai um 19 Uhr bespielt der Chor "erfräulich" diese einzigartige Location.

Sieben Damen aus dem Weinviertel wollen dem gemeinsamen Singen eine weibliche Note verleihen und haben sich zu einem Vokalensemble zusammengefunden.

Wer hier wen wohl austrixt? Das erfahren Sie im neuen Programm „Ausgetrixt“ der Sängerinnen. Auch das schauspielerische Talent der AkteurInnen wird nicht zu kurz kommen.



Karten zum Preis von 15 Euro sind im Rathaus 02282/2651-12, in der Stadtbücherei 02282/2651 22 und an der Abendkassa erhältlich. Freie Sitzplatzwahl. Einlass 18:00 Uhr.

