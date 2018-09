19.09.2018, 16:27 Uhr

Eckartsau: Lange Nacht der Museen, 6. Oktober 2018

ECKARTSAU. Auch Schloss Eckartsau hat am 6. Oktober, der langen Nacht der Museen, von 18 Uhr - 1 Uhr Früh geöffnet.

Unter dem Motto „Schlaf gut, Monarchie!“ gibt es in dieser Nacht folgende Spezial-Angebote:

„Kaiser ohne Krone - Countdown der Donau-Monarchie“

Nächtliche Schlossführung im Gedenkjahr 2018 bei Licht & Schatten mit so manch einer Überraschung.

(18.30, 21.00, 23.00 Uhr | Dauer: 90 Min)



Kuratorenführung durch die Sonderausstellung „Karl & Zita – Im Schatten der Geschichte“

(22.00, 23.30 Uhr | Dauer: 60 Min)

Kurator Hannes Etzlstorfer führt Sie durch die interaktive Ausstellung.

Tickets Eintritt mit dem "Regional" Ticket des ORF - Lange Nacht der Museen um € 6,-

Tickets im Vorverkauf ab 11. September 2018 im Schloss erhältlich!

Gefällt mir