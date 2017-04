28.04.2017, 14:04 Uhr

Evangelisch im Museumsdorf Niedersulz

NIEDERSULZ. Anlässlich des 500jährigen Reformationsjubiläums wird am Sonntag, den 7. Mai 2017 um 14.00 Uhr, die neugestaltete Ausstellung „Evangelisch im Weinviertel“ in der so genannten „Lutherische Kapelle“ im Museumsdorf Niedersulz mit Superintendent Mag. Lars Müller-Marienburg eröffnet.

Die Ausstellung „Evangelisch im Weinviertel" zeigt – ausgehend von Martin Luthers Thesenanschlag 1517 – Geschichte und Gegenwart der Evangelischen im Weinviertel.

Weitere Themen der Ausstellung sind die Hausgeschichte des in der Überlieferung „Lutherische Kapelle“ genannten Gebäudes aus Niederfellabrunn sowie die „Evangelische Bilderwelt“. Zu sehen sind Bilder, Andachtsbücher und Bibeln sowie Gesangbücher aus vier Jahrhunderten.

