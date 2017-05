Feierliche Eröffnung der öffentlichen Bücherei Leopoldsdorf im Marchfelde

05.05.2017, 09:21 Uhr

Am 30. April 2017 wurde – nach einer intensiven Planungs- und Umsetzungsphase – das neue Rathaus der Gemeinde Leopoldsdorf im Marchfelde präsentiert.

LR Wilfing: "Bildungspolitik ist Zukunftspolitik"

Im Zuge eines feierlichen Festaktes eröffnete Landesrat Mag. Karl Wilfing die neuen Räumlichkeiten der Bücherei Leopoldsdorf im Rathaus unter Anwesenheit von Bürgermeister Thomas Nentwich, Bibliotheksleiterinnen Katharina Rotwangl und Margit Bintinger sowie zahlreichen Ehrengästen."Unsere niederösterreichischen Bibliotheken bieten Zugang zu Bildung und Kultur, nicht nur in den großen Zentren, sondern auch in den ländlichen Regionen. Sie sind Voraussetzung für Freude am Lesen und ungebremsten Bildungshunger. Und schließlich ist Bildungspolitik auch Zukunftspolitik. Bibliotheken tragen dazu bei die Grundkenntnisse – Lesen, Schreiben und Rechnen – zu stärken. Daher sind unsere NÖ Bibliotheken ganz zentrale Einrichtungen in den Gemeinden, die unseren jungen Menschen das Lesen schmackhaft machen können", so Landesrat Mag. Karl Wilfing in seiner Festrede zur Eröffnung.

Öffentliche Bücherei als Ort der Begegnung

Die Eröffnung wurde durch die Musikkapelle musikalisch umrahmt, zusätzlich wurde der traditionelle Maibaum durch die FF Leopoldsdorf aufgestellt.Unter den zahlreichen Ehrengästen fanden sich, unter anderem, Landesrat Mag. Karl Wilfing als Vertretung für LH Mag. Johanna Mikl-Leitner, Abg. zum Nationalrat Ing. Hermann Schultes sowie der Gänserndorfer Bezirkshauptmann HR Dr. Martin Steinhauser und zahlreiche Bürgermeister aus dem Bezirk Gänserndorf.Die Gemeinde Leopoldsdorf im Marchfelde hat mit den neuen Räumlichkeiten der Bücherei ein modernes Kommunikationszentrum für Jung und Alt geschaffen, das zum Verweilen, Schmökern und Lesen einlädt.Das Land Niederösterreich unterstützt die Entwicklung der Bibliotheken durch ein Paket an Serviceleistungen – zukunftsweisend und nachhaltig. Im Jahr 2011 wurde auf Initiative von Landesrat Mag. Karl Wilfing die Servicestelle Treffpunkt Bibliothek, zur Servicierung und Unterstützung der zahlreichen ehrenamtlichen und auch hauptamtlichen Bibliothekarinnen und Bibliothekare in Niederösterreich, ins Leben gerufen. Die Öffentliche Bücherei Leopoldsdorf im Marchfelde bietet im neuen Rathaus einen Ort der Begegnung an dem sich alle Generationen wohlfühlen.