19.04.2017, 21:17 Uhr

Flohmarkt in Weikendorf

WEIKENDORF (rm). Am Sonntag, den 30. April, findet vor dem Feuerwehrhaus in Weikendorf ein Flohmarkt statt. Wer einen Stand aufstellen will, kann sich noch unter ff-floh@gmx.at oder 0664 48 38 476 melden. Für einen drei Meter langen Stand beträgt die Gebühr 16 Euro. Die Aufstellung des Standes ist ab 7 Uhr möglich, Ende des Flohmarktes ist für 13 Uhr vorgesehen. Für Verpflegung ist gesorgt. Die Standgebühr sowie die Einnahmen von Speisen und Getränken kommen der Freiwilligen Feuerwehr Weikendorf zugute.

Gefällt mir

0