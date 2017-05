Frühschoppen im Weinkrug Trapl

Freuen Sie sich auf einen gemütlichen

Frühschoppen

bei guten Wein und hervorragendem Essen im Heurigenlokal "Weinkrug Trapl" in Strasshof.Regine Pawelka-Oskera und Robert Valenta unterhalten Sie mit bekannten und charmanten Wienerliedern und werden von Karl Macourek am Akkordeon und Engelbert Mach an der Gitarre begleitet.Heurigenlokal"Weinkrug Trapl"Bahnhofgasse 182231 StrasshofSonntag, 11. Juni 2017Beginn: 11.00 Uhr (Einlass: 10.00 Uhr)Kartenvorverkauf und Platzreservierung direkt im Lokal.Info unter 02287/ 2481