Halloween auf Schloss Hof

18.10.2017, 17:04 Uhr

Schloßhof - Am 31. Oktober spukt es auf Schloss Hof. Alle mutigen Kinder sind eingeladen, sich in der Kinder- und Familienwelt im Bäckenhof auf eine spannende Geisterjagd vorzubereiten: In der Geisterwerkstatt lassen sich die jungen Gäste gruselig schminken, basteln Gespenster und backen Halloweenkekse. Anschließend begeben sich alle Kinder auf Geistersuche durchs Schloss. Dabei ist so manches Abenteuer zu bewältigen, wenn im Schloss plötzlich Türen quietschen, Böden knarren und Stimmen ertönen. Am Ende der Tour lassen kleine süße Überraschungen den Grusel schnell vergessen.Termin: 31. Oktober 2017: Geisterwerkstatt von 14.00 bis 18.00 Uhr, Halloweenführung um 15.00, 16.00 und um 17.00 Uhr auf Deutsch und um 15.15, 16.15 und 17.15 Uhr auf Slowakisch.allgemeine Öffnungszeiten Schloss Hof: 10.00 bis 18.00 UhrOrt: Schloss Hof 1, 2294 SchloßhofEintritt: Erwachsene € 13,-; Kinder (6-18 J.) € 8,-Familienkarte (2 EW + max. 3 K) € 34,-Aufpreis zum Eintrittspreis um an der Geisterwerkstatt und der Halloweenführung teilzunehmen: € 3,-