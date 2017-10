Jubiläumskonzert - 25 Jahre ZISTERSDORFER TERZETT

Das Zistersdorfer Terzett - eine „liederliche Dreiecksbeziehung aus dem Weinviertel“ - feiert heuer sein 25jähriges Bestandsjubiläum und lädt aus diesem Anlass zu zwei großen Konzerten am 11. und 12. November in die Kellerbühne in Zistersdorf herzlich ein. Lisbeth Zechmeister als oberste, Irmgard Geer als mittlere und Peter Mikowitsch für alle anderen Stimmen, Stimmungen und Schwingungen zuständig, singen seit 1992 erfolgreich als Acapella-Ensemble. Bei den wöchentlichen Proben verbinden die drei waschechten Zistersdorfer Ehrgeiz und Präzision mit Spaß und Unterhaltung. Das Terzett ist durch Auftritte in Rundfunk und Fernsehen (Klingendes Österreich, Mei liabste Weis,...) und Teilnahmen an Musikevents aller Art weit über das Weinviertel hinaus bekannt geworden. Das Repertoire umfasst nahezu alles, was sich für drei Stimmen einrichten lässt: alte Meister, geistliche Lieder, Volkslieder, Gospels&Spirituals und Oldies& Evergreens. Letztere - gute alte Schlager von Elvis, Coel Porter bis hin zu den Beatles - werden bei den Jubiläumskonzerten gemeinsam mit zwei jungen Pianistinnen und heitere Texten - gelesen von Klaus Geer - für einen unvergesslichen Abend sorgen. Infos auf der Homepage: www.zistersdorfer-terzett.at .