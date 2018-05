Kellergassenfest im Museumsdorf

04.05.2018, 15:23 Uhr

Fachlich kommentierte Führungen durch die historische und idyllische Kellergasse des Museumsdorfs mit interessanten Einblicken in die Bedeutung und den Stellenwert der Kellergassen im Weinviertel, umfangreiche Informationen zur Weingartenarbeit anno dazumal im Verlauf des Weinjahres u.v.m. Im Zuge des Museumsfrühlings Niederösterreich findet erstmals in der historischen Kellergasse des Museumsdorfes ein Kellergassenfest statt. Gemeinsam mit der Eröffnung des neugestalteten Presshauses aus Großinzersdorf steht das Museumsdorf am Wochenende vom 12. bis 13. Mai 2018 ganz im Zeichen der Arbeits- und Lebenswelten rund um den Weinbau.

Sa, 12. Mai 2018, 14.00 Uhr: Eröffnung des neugestalteten Presshauses aus GroßinzersdorfDie Kellergassen, oftmals auch als „Dörfer ohne Rauchfänge“ bezeichnet, sind ein prägendes Element der Kulturlandschaft des Weinviertels und bezeugen bis heute die große Bedeutung des Weinbaus für die Bevölkerung der Region. Die Presshäuser, in denen die Traubenverarbeitung stattfand, lagen oft in eigenen Kellervierteln außerhalb der Orte nahe der Weingärten oder in den Hintausgassen der Dörfer.Mittels Texten und Bildmaterial werden auch traditionelle Arbeitsweisen rund um Weinlese und Kellerarbeit veranschaulicht.Sa + So, 12. und 13. Mai 2018, 13.00-17.00 Uhr: Kellergassenfest in der historischen Kellergasse