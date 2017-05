Konzertgenuss auf Schloss Hof

10.05.2017, 16:43 Uhr

Die Virtuosen Karl-Heinz Schütz und Charlotte Balzereit sorgten für himmlische Klänge

SCHLOSS HOF. Die Philharmonie Marchfeld lud zum ersten Abo-Konzert „Harfe & Flöte - ein himmlisches Duo“ in den Festsaal von Schloss Hof ein. Karl-Heinz Schütz, einer der führenden und international gefragtesten Soloflötisten Österreichs, und die international ausgezeichnete Harfenistin Charlotte Balzereit, begeisterten das Publikum im barocken Festsaal.Innerhalb des zweistündigen Konzertprogramms verzauberten der weiche und brillante Klang der Flöte sowie der volle und virtuose Harfenklang das Publikum.Es begann mit zwei gelungenen Arrangements von Werken Mozarts und Saint-Saëns. Nach bekannten Themen aus der Oper „Casilda“ in Franz Dopplers gleichnamiger Fantasie führte das Duo auch eine Suite des unbekannten Komponisten Jean Cras auf. Cras, als Kapitän und Erfinder des Cras-Winkelmessers bekannt, gelang damit ein Werk, in dem sowohl die Flöte als auch die Harfe all ihre klanglichen Möglichkeiten entfalten konnten. An einem solchen Abend durften auch zwei impressionistische Werke Debussys nicht fehlen, die authentisch und in schwebender Manier gespielt wurden. Mit beeindruckender Leichtigkeit der zwei Solisten endete das Konzert mit der „Suite paysanne hongroise“ Bartóks.

Das euphorische Publikum bedankte sich mit tobendem Applaus bei den Musikern, welche ihrerseits das außergewöhnliche Konzert mit zwei „Schmankerln“ als Zugabe beendeten.Das nächste Konzert in der Abo-Reihe der Philharmonie Marchfeld findet am Sonntag, dem 11. Juni 2017 statt: „Im Zeitalter des Barock“. Das Ensemble SymPhilis Barock Wien interpretiert und zelebriert Musik rund um die Zeit Prinz Eugens.Info und Kartenbestellungen unter der Telefonnummer 02282/3519 oder info@philharmonie-marchfeld.at bzw. an der Kassa in Schloss Hof ab 15 Uhr. Freie Platzwahl. Zusätzliche Info der Philharmonie Marchfeld unter www.philharmonie-marchfeld.at