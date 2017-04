28.04.2017, 11:38 Uhr

Marchfeldtag in Wien

MARCHELD/WIEN. Am 12. Mai präsentiert sich das Marchfeld erstmals im Rahmen eines Marchfeldtages in der Bundeshauptstadt.

Schauplatz ist der Michaelerplatz bzw. das Looshaus in der Wiener Innenstadt.

Das Marchfeld, die Region zwischen Wien und Bratislava möchte sich in all ihren Facetten vorstellen - Kulinarik, Landwirtschaft, Kultur Wirtschaft und Natur.

Besuchen Sie uns am Marchfeldtag in Wien. Ein buntes Programm von 11.00h bis 19.00h mit Frühschoppen, kulinarischen und kulturellen Highlights aus der Region wartet auf Sie!

Nähere Infos zum 1. Marchfeldtag in Wien finden Sie auch auf der Homepage www.regionmarchfeld.at

