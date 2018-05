04.05.2018, 15:50 Uhr

„Maria Maienkönigin und andere Heilige“ in Niedersulz

NIEDERSULZ. Im Rahmen des „Museumsfrühlings“ findet am Sa 12. Mai von 15 – 20 Uhr im Pfarrhof Herrenhaus in Niedersulz eine Veranstaltung zum Thema „Maria Maienkönigin und andere Heilige“ statt.

In dieser Zeit gibt es laufend thematische Führungen mit Herrn Prof. Josef Geissler und Andrea Grünwald

16 Uhr - literarisch – musikalische Maiandacht mit dem „Fiaxaung“, Benedikt Plößnig - Saxophon und Sascha Tasic – Akkordeon

Für das leibliche Wohl sorgt der Verein „Sakrale Kultur im Pfarrhof Herrenhaus“

