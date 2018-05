Meister Grössing und seine Homöopathen im Dakig

04.05.2018, 15:56 Uhr

MEISTER GRÖSSING & SEINE HOMÖOPATHEN – PUR In der Besetzung "Homöopathen PUR" präsentiert Meister Grössing das Beste aus dem bewährten Repertoire der Lieder von Dr. Kurt Ostbahn. Witzig, pointiert, aber auch voller Emotionen, behandeln die Lieder von Meister Grössing Inhalte, die alle betreffen, die in der Mitte des Lebens stehen. Natürlich darf ein Schuss Ironie in den Texten, die in Weinviertler Mundart gehalten sind, auch nicht fehlen. Musikalisch orientieren sich die Homöopathen am „guten alten“ Austropop, überraschen jedoch auch mit modernem, druckvollem Sound.Meister Grössing - Gesang, Harp | Ursula Gerstbach - Gesang, Percussion Johannes Grill - Gitarre, Banjo | Christoph Schuster - Bass, KlavierEINTRITT: € 12,-/ DAKIG-MITGLIEDER € 10,-/ SCHÜLER & STUDENTEN € 6,- Reservierungen unter dakig@dakig.at bzw. 0650/850 45 46