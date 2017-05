Obersiebenbrunn: „Frühstück im Grünen“ - Kunst in und um den Barockpavillon

10.05.2017, 16:18 Uhr

Sonntag, den 28. 5. 2017 von 10 – 17 Uhr gemeinsam mit dem Dorferneuerungsverein zum Kunstgenuss in den Schlosspark Obersiebenbrunn ein.Neben dem Marchfelder Kunsthaufen rund um Franz Dengler, Marianne Ertl, Gerald Grünwerth, Helmut Pacholik, Regina Unger und Stefanie Widerlechner stellen als Gastkünstler auch Georg Niemann, Susanne Stadler und Martin Suritsch aus.Um 14Uhr spielt das Barockensemble „Compagnia de musichi“.Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt und das Weingut Brenner bietet eine Weinverkostung an.Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung in der Mehrzweckhalle in Obersiebenbrunn statt.Lassen Sie sich vom einzigartigen Ambiente des Pavillons, der Kunstausstellung und der tollen Stimmung verzaubern.