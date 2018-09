Rescue Me – Feiern für den guten Zweck!

13.09.2018, 10:42 Uhr

Gänserndorf : Österr. Rotes Kreuz, Bezirksstelle Gänserndorf | Auch heuer wird das beliebte Jugendevent der Rotkreuz-Bezirksstelle Gänserndorf mit dem Titel „Rescue Me 2018“ über die Bühne gehen und das bereits schon zum 16. Mal.Mit Darius & Finlay kommen am 22. September 2018 zwei Stars der österreichischen Musikszene in die Bezirkshauptstadt. Darius & Finlay, mit bürgerlichem Namen Christian Gmeiner und Johann Gmachl, stehen für Electro-House-Music made in Austria. Bekannt durch Hits wie „Do It All Night“, „Summer is here“ und „Rock to the Beat“, wurde das österreichische Musikproduzenten- und DJ-Duo 2014 schlussendlich auch mit dem Amadeus Award in der Kategorie Electronic/Dance ausgezeichnet. Ihren Künstlernamen haben die beiden Musiker übrigens einer ihrer vielen Reisen zu verdanken. Am Flughafen München blätterte Christian Gmeiner in einem aserbaidschanischen Branchenverzeichnis, einer Auflistung von Unternehmen, und stolperte so über den Firmennamen „Dariuz.Fin Incorporation“. Bis nach Gänserndorf haben es die beiden Musiker allerdings nicht weit, denn Christian Gmeiner, gebürtiger Korneuburger, lebt auch heute noch in seiner Heimatstadt.

Neben guter Stimmung, tollen Licht- und Soundeffekten und leckeren Cocktailkreationen verspricht das Event natürlich auch noch weitere musikalische Highlights, wie zum Beispiel Cat La Groove und Resident DJ PK. Moderiert wird das Charityevent von Beatboxer Fii, der die Gäste mit seiner Stimmakrobatik jedes Jahr aufs Neue begeistert. Für den kleinen Hunger zwischendurch werden alle Partygäste im Foodcorner mit leckerem Essen versorgt, zubereitet von Chefkoch Horsti und seinem Team. Auch 2018 wird die Rotkreuz-Photo-Box wieder für lustige Schnappschüsse bereitstehen, damit alle Gäste den grandiosen Partyabend noch länger in Erinnerung behalten können. Der Erlös der Veranstaltung, welche unter dem Motto „Feiern für den guten Zweck“ läuft, dient der Anschaffung von neuen medizinischen Geräten.Karten gibt es entweder unter www.rescueme.at oder in den Raiffeisenbanken in Gänserndorf, Strasshof und Deutsch-Wagram. Also, worauf noch warten? Kommt und feiert mit uns – für den guten Zweck!