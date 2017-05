"Rescue me" mit den Kernölamazonen in Gänserndorf: 2x2 Karten zu gewinnen

02.05.2017, 14:49 Uhr

Die Musikkabarettistinnen kommen am 24. Mai 2017 mit ihrem Programm "StadtLand" in die Rotkreuz-Halle nach Gänserndorf. Die Bezirksblätter verlosen 2x2 Karten.

GÄNSERNDORF. Am 24 Mai findet ein grenzübergreifendes Musikkabarett anlässlich "115 Jahre Rotes Kreuz Gänserndorf" statt.Eben noch der gemeinsame Traum von Glitzer-Glamour-Musical, jetzt schonungslose Wirklichkeit: Erfolglos auf Jobsuche die eine, steirische Bio-Bäuerin die andere. Nach vielen Jahren laufen sich die beiden zufällig in Wien wieder über den Weg. Caro, bekennende Großstädterin, wirft sich mit dem Landei Gudrun Fiaker-fahrend in den Beton-Dschungel. Dort begegnen und besingen sie allerlei Gestalten, die man in U-Bahn, Prater oder beim Würstelstand ebenso trifft. Und weil es so schön war, wird auch noch das Land unsicher gemacht – Gudruns Heimat.

Von wegen da gibt's "ka Sünd": Feuerwehrfeste, Fensterln und Nächte in Scheunen belehren Caro eines Besseren. So nimmt die heitere Landpartie ihren schicksalhaften Lauf. Das aktuelle Programm der Kernölamazonen zum 10-jährigen Bühnenjubiläum. Eine Veranstaltung zugunsten der gemeinnützigen Leistungen der Rotkreuz-Bezirksstelle Gänserndorf.Einlass: 19:00 Uhr Beginn: 20:00hFreie SitzplatzwahlKarten gibt es bei den Raiffeisenbanken in Gänserndorf, Strasshof und Deutsch-Wagram sowie im Internet auf www.rescueme.atTeilnahmeschluss: 19. Mai