Sommerszene: Von Lemo bis Folkshilfe

10.05.2017, 12:24 Uhr

Schon der Auftakt am 30. Juni wird funky: Letztes Jahr machte dem Auftritt der Crazy Heels noch der Regen einen Strich durch die Rechnung, heuer bringen sie am Eröffnungsabend Disco-Sound in die Stadt. Wegen des Wetter wollen sie die Veranstalter heuer auch weniger graue Haare wachsen lassen: Als Ausweichquartier steht mit dem leeren Hallenbad eine extravagante Location zur Verfügung.

Lemo & Wunschkonzert

Trachtig

Blues

Mit dem diesjährigen Amadeus-Sieger Lemo steht am 1. Juli ein echter Star auf der Bühne. Vor allem dem jüngeren Publikum ist der deutschsprachige Songwriter ein Begriff.Am 7. Juli bieten "Hashtag" ein wahres Wunschkonzert auf die Sommerszene. Die Gäste können aus 500 Titeln wählen und das Programm selbst bestimmen. Da sollte dann für jeden etwas dabei sein.Den Trachtenabend liefern dieses Jahr die oberösterreichische "Folkshilfe" am 5. August. "Remasuri" (8. Juli) und "Austria 2 ½" (4. August) runden den Österreich-Schwerpunkt ab. Lokalkolorit vom anderen Ende der Welt ist am 29. Juli von "Presion Cubana" zu hören.Freunde des schwermütigen Blues und/oder beschwingten Boogie kommen am 21. Juli beim Deutsch-Wagramer Hannes Kasehs und den R&B Caravans ebenso auf ihre Rechnung, wie am 12. August bei den Bluestripes und den Boogie Crackers.