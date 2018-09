Theatergruppe T.A.B.U. spielt „Frida Kahlo - ein Leben in Bildern“

10.09.2018, 11:41 Uhr

Die Theatergruppe T.A.B.U. widmet sich in ihrem neuen Stück „Frida Kahlo – ein Leben in Bildern“ dem Leben, Lieben, Leiden und Sterben der berühmten mexikanischen Künstlerin. In 7 Szenen wird die vielschichtige Persönlichkeit der Malerin dargestellt, die in ihren oft schonungslosen Bildern ihr Inneres nach außen kehrt und die Betrachter stets berührt und betroffen über die Leidensfähigkeit und gleichzeitig die große Kraft und Lebensfreude, die von den Werken ausgeht, hinterlässt.Neben der Malerei war Frida Kahlo aber auch engagierte Kämpferin für Frauenrechte und - gemeinsam mit ihrem Ehemann Diego Rivera - Mitglied der kommunistischen Partei und in dieser mit jeder Faser ihres Herzens engagiert soweit es ihre zeitlebens durch Krankheit, Alkohol und Drogen stark beeinträchtigte Gesundheit zuließ. „Ich bin nicht krank, ich bin gebrochen“, schrieb sie kurz vor ihrem Tod im Alter von 47 Jahren, „aber ich bin glücklich solange ich malen kann.“Die Theatergruppe T.A.B.U. freut sich auf Ihren Besuch.Termine: 4.,5.,6.,11.,12. und 13. Oktober jeweils 20 UhrOrt: dakig, Bahnstraße 33A (hinter LIBRO), 2230 GänserndorfKartenreservierungen: 0680 117 33 14 ab 10. September, 15 Euro.