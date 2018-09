"WOLFSHEART": Indianisches Flötenkonzert

13.09.2018, 14:03 Uhr

29.9.2018 , Beginn: 19 Uhr

Der Wiener Weltmusiker Bernhard Weilguni alias WOLFSHEART erhielt seinen Namen bei einer speziellen Zeremonie im Indianerland und dies ist auch in seiner Musik spürbar. Seine Verschmelzung von modernen Sounds und seine magischen Flötenklänge machen seinen Stil aus.Es begann 1997 mit der Gründung der Band “Big City Indians”. Zahlreiche Konzerte, Festivals und über mittlerweile zehn Alben begeistern eine große Fangemeinde verstreut in aller Welt. Er gewann als erster Europäer drei Mal den Native American Music Award. Diesen weltweit höchsten Preis für indianische Musik hat er in New York mit großer Freude in Empfang genommen.

Mit der starken Leidenschaft für die indianischen Flöten war es nach vielen Shows, Touren und Festivals an der Zeit auch als Solokünstler in die Welt zu gehen.2010 wurde er bei dem Zion Flute Festival in den USA als erster europäischer Musiker eingeladen um mit den besten indianischen Flötisten live aufzutreten. Bei diesen spektakulären Ereignis sind alle Musiker buchstäblich ein „Who is Who“ der Native American Flöten Weltmusik.Seither erscheinen abseits der Band regelmäßig seine Solo-Alben, die immer wieder Lobeshymnen ernten und in Rotation zahlreicher internationaler Radiosender laufen.Der samtweiche, geheimnisvolle Klang seiner pentatonischen Indianerflöten und die leidenschaftlichen Kompositionen bringen Träume und Visionen zum Vorschein und führen auf eine Reise, getragen vom Wind des Atems.Kulturzentrum Marchfeld StrasshofImmervollstraße 62231 Strasshof an der NordbahnKarten: VVK € 20,00, AK € 23,00 , Reservierung unter www.kumst.at/events oder tel. 0660/1917080