Polizisten grillten für guten Zweck

08.09.2018, 20:37 Uhr

LEOPOLDSDORF (rm). Auch Polizisten verstehen zu feiern. In der Prossoroffschen Gutsverwaltung in Leopoldsdorf wurde unter dem Motto "Tatort am Gutshof" gegrillt, es gab kühle Getränke und Mehlspeisen. Die KdE-Bezirksgruppe mit den Organisatoren Martin Eichinger, Manfred Klein, Helmut Doschek, Leopold Reisinger und Wilhelm Groffics und ihr fleißiges Team freuten sich Vertreter der BH sowie mit Eduard Macho, Karl Löffler und Peter Scheichenberger hochrangige Vertreter der Exekutive begrüßen zu dürfen. Der Reinerlös aus den freien Spenden komt karitativen Zwecken zugute.