Randsprünge verboten

28.04.2017, 09:20 Uhr

Zwei Veranstaltungen in Kultlocation Hallenbad

GÄNSERNDORF (mgs). "Ich mache das Geschäft schon 30 Jahre, aber in einem Schwimmbecken hab ich noch nie gespielt," so. Der Staatzintendant wurde bei seinem Programm "I am from Austria" mit Hits von Ambros, Danzer und Fendrich vom Gitarristenbegleitet. Für beide Künstler, sowohl für Auer als auch für den Kabarettisten, war es eine Premiere. Zum ersten Mal performten sie in einem Hallenbad und das auch noch im großen Becken. Auer belustigt: "24. April 2017, 1 Meter 80 unter dem Beckenrand, so wird es in meiner Biografie stehen." Mit 260 Besuchern bei Captain Rudles Kabarett war das Schwimmbecken randvoll mit Schwimmern und Nichtschwimmern. Bürgermeisterkonnte unter den "Badegästen" Vizebürgermeisterin, die Stadträtinnenund, die Stadträteundund mehrere interessierte Gemeinderäte erspähen.